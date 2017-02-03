Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Супер-лендинги всего за 7 тысяч рублей! ★
Пенза Лайф Инфо Афиша Концерт Ани Лорак в ККЗ «Пенза» 24 марта 2017 года

Концерт Ани Лорак в ККЗ «Пенза» 24 марта 2017 года

03.02.2017 12:44 Афиша
Теги:

24 марта 2017 года в 19:00 в киноконцертном зале «Пенза» пройдет долгожданное мероприятие с участием известной певицы Ани Лорак.

Концерт Ани Лорак в ККЗ «Пенза» 24 марта 2017 года

На сцене ККЗ «Пенза» артистка представит одно из наиболее грандиозных шоу года – «Каролина». Стоит отметить, что все номера программы соединены одной сюжетной линией и каждая композиция считается отдельной маленькой историей о девочке из провинции, у которой не было ничего, кроме стремления быть певицей, и которая невзирая ни на что добилась своей цели! Шоу Ани Лорак – это только живой звук, завораживающие танцевальные постановки и яркие декорации!

Заказать билеты на событие, где ключевая роль отведена неподражаемой Ани Лорак, можно по телефону 30-12-95 или на сайте kkoncert.ru. Стоимость билетов варьируется в пределах 1500 – 5000 рублей.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Афиша

Концерт Ани Лорак в ККЗ «Пенза» 24 марта 2017 года

Концерт Ани Лорак в ККЗ «Пенза» 24 марта 2017 года
03.02.2017 12:44
Начало - в 19:00. Стоимость билетов - от 1500 до 5000 рублей.
Концерт Руслана Белого в ККЗ «Пенза» 31 марта 2017 года

Концерт Руслана Белого в ККЗ «Пенза» 31 марта 2017 года

02.01.2017 15:25
Начало - в 19:00. Стоимость билетов - от 740 до 2940 рублей.
Концерт Павла Воли в ККЗ «Пенза» 26 марта 2017 года (ОТМЕНЕНО)

Концерт Павла Воли в ККЗ «Пенза» 26 марта 2017 года (ОТМЕНЕНО)

07.12.2016 14:10
Начало - в 19:00. Стоимость билетов - от 1680 до 4725 рублей.
Концерт Максима Галкина в ККЗ «Пенза» 21 февраля 2017 года

Концерт Максима Галкина в ККЗ «Пенза» 21 февраля 2017 года

06.12.2016 17:18
Начало - в 19:00. Стоимость билетов - от 530 до 4730 рублей.
Вся афиша

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 