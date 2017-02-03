Концерт Ани Лорак в ККЗ «Пенза» 24 марта 2017 года

24 марта 2017 года в 19:00 в киноконцертном зале «Пенза» пройдет долгожданное мероприятие с участием известной певицы Ани Лорак.

На сцене ККЗ «Пенза» артистка представит одно из наиболее грандиозных шоу года – «Каролина». Стоит отметить, что все номера программы соединены одной сюжетной линией и каждая композиция считается отдельной маленькой историей о девочке из провинции, у которой не было ничего, кроме стремления быть певицей, и которая невзирая ни на что добилась своей цели! Шоу Ани Лорак – это только живой звук, завораживающие танцевальные постановки и яркие декорации!

Заказать билеты на событие, где ключевая роль отведена неподражаемой Ани Лорак, можно по телефону 30-12-95 или на сайте kkoncert.ru. Стоимость билетов варьируется в пределах 1500 – 5000 рублей.