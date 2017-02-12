Концерт Мурата Тхагалегова в ЦКиД Пензы 25 февраля 2017 года

25 февраля 2017 года в 19:00 в Центре культуры и досуга Пензы выступит певец Мурат Тхагалегов.

Звезда Кавказа посетит Пензу с большим сольным концертом. Музыкант сыграет композиции из собственного репертуара, завораживающие с первых аккордов. Такие хиты, как «За тебя калым отдам» и «Едем на дискотеку», сделали исполнителя знаменитым на всю страну. Помимо этого, организаторы шоу сообщают, что у поклонников будет возможность получить автограф своего кумира и сделать на память совместную фотографию.

Заказать билеты на музыкальное мероприятие с участием Мурата Тхагалегова можно по телефону 30-12-95 или через сайт kkoncert.ru. Минимальная цена билета – 740 рублей, предельная – 1260.