Гала-концерт «World Ballet Stars» в Пензенском драмтеатре 8 марта 2017 года

8 марта 2017 года в 19:00 в Пензенском областном драматическом театре им. Луначарского пройдет гала-концерт «World Ballet Stars».

В Пензе состоится долгожданное мероприятие, на котором наверняка захочет побывать каждый почитатель балета. С истока своего основания «World Ballet Stars» начал нести не только культурную, но и образовательную миссию. Благодаря «Звездам Мирового Балета» пензенские зрители смогут увидеть, насколько развито российское и иностранное искусство хореографии. Для гостей шоу организована программа, состоящая из наиболее знаменитых произведений из мира балета.

Приобрести билеты на гала-концерт «World Ballet Stars» можно по телефону 30-12-95 или через сайт kkoncert.ru. Цена билета начинается с 630 рублей и заканчивается на отметке 2210 рублей.