Концерт Николая Баскова в ККЗ «Пенза» 25 мая 2017 года

25 мая 2017 года в 19:00 в киноконцертном зале «Пенза» состоится шоу, где главная роль отведена неподражаемому Николаю Баскову.

Народный артист РФ представляет колоритное и по-настоящему завораживающее зрелище «Игра», постановкой которого занимается известный режиссер Алексей Сеченов. Пензенцев ожидает масштабное театрализованное представление. В рамках концерта российский певец исполнит новые композиции и уже полюбившиеся произведения.

Заказать билеты на фееричное музыкальное мероприятие можно по телефону 30-12-95 либо на веб-ресурсе kkoncert.ru. Наиболее дешевый билет стоит 1 260 руб., наиболее дорогостоящий – 5 780 руб.