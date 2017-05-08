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Пенза Лайф Инфо Афиша Концерт Николая Баскова в ККЗ «Пенза» 25 мая 2017 года

Концерт Николая Баскова в ККЗ «Пенза» 25 мая 2017 года

08.05.2017 12:56 Афиша
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25 мая 2017 года в 19:00 в киноконцертном зале «Пенза» состоится шоу, где главная роль отведена неподражаемому Николаю Баскову.

Концерт Николая Баскова в ККЗ «Пенза» 25 мая 2017 года

Народный артист РФ представляет колоритное и по-настоящему завораживающее зрелище «Игра», постановкой которого занимается известный режиссер Алексей Сеченов. Пензенцев ожидает масштабное театрализованное представление. В рамках концерта российский певец исполнит новые композиции и уже полюбившиеся произведения.

Заказать билеты на фееричное музыкальное мероприятие можно по телефону 30-12-95 либо на веб-ресурсе kkoncert.ru. Наиболее дешевый билет стоит 1 260 руб., наиболее дорогостоящий – 5 780 руб.

 

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Концерт Николая Баскова в ККЗ «Пенза» 25 мая 2017 года

Концерт Николая Баскова в ККЗ «Пенза» 25 мая 2017 года
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