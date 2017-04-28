Строительство цирка в Пензе оценили в 1,3 млрд руб

28 апреля 2017 года на 43-ей встрече Заксобра губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал депутатам о динамике строительной отрасли в регионе.

Помимо ситуации с вводом недвижимости в эксплуатацию, докладчик затронул тему возведения в городе цирка. Из слов Ивана Александровича следует, что проектно-сметные документы готовы приблизительно на 70%. Цена вопроса, в соответствии с недавно сделанной экспертизой, достигает 1 млрд. 300 млн. рублей.

«Рассчитываем, что финансирование откроется в 2018 году. Около месяца назад я встречался с премьер-министром Дмитрием Медведевым, и он выразил поддержку в сооружении цирка в Пензе», - отметил руководитель региона.