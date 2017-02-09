Подозреваемый в продаже «рома» хозяину бара Nora в Кузнецке заключен под стражу

Правоохранители задержали 41-летнего кузнечанина, подозреваемого в реализации поддельного алкоголя владельцу кафе Нора.

Напомним, осенью 2016 г. после гулянки в шоу-баре Nora умерли пятеро кузнечан, в том числе владелец заведения. Еще 12 гостей нуждались в медпомощи. Все они употребляли суррогатный алкоголь. По данному факту было открыто уголовное производство.

Задержанный продавал в Кузнецке и Пензенском регионе по низким ценам контрафактную спиртосодержащую продукцию. Он также сбыл не менее 8 литровых бутылок фальшивого рома Bacardi Black хозяину учреждения Nora.

Цена одной бутылки достигала 300 руб. Оперативники обнаружили и забрали тетрадь, в которой преступник вел учет проданных товаров.

Подозреваемый арестован, расследование злодеяния продолжается.