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Пенза Лайф Инфо Преступность Взрослый пензенец на автомобиле вывозил девочку в безлюдные места для интима

Взрослый пензенец на автомобиле вывозил девочку в безлюдные места для интима

10.02.2017 12:10 Новости - Преступность
Теги:

36-летнего пензенца подозревают в сексуальном насилии над 11-летней девочкой.

Взрослый пензенец на автомобиле вывозил девочку в безлюдные места для интима

По информации СУ СК РФ по Пензенскому региону, в январе 2017 г. мужчина со страницы с ненастоящим именем в соцсети познакомился с несовершеннолетней и стал с ней общаться.

Воспользовавшись детской незрелостью, преступник разговаривал со школьницей на интимные темы и просил о встрече.

Потом на машине гражданин вывозил малолетнюю в безлюдные места, где в салоне совершал в отношении нее действия сексуального характера.

Сейчас проводятся мероприятия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств совершенного злодеяния.

Кроме того, решается вопрос об аресте подозреваемого. Вскоре мужчине назначат психиатрическую экспертизу.

 

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Преступность

Взрослый пензенец на автомобиле вывозил девочку в безлюдные места для интима

Взрослый пензенец на автомобиле вывозил девочку в безлюдные места для интима
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