Взрослый пензенец на автомобиле вывозил девочку в безлюдные места для интима

36-летнего пензенца подозревают в сексуальном насилии над 11-летней девочкой.
По информации СУ СК РФ по Пензенскому региону, в январе 2017 г. мужчина со страницы с ненастоящим именем в соцсети познакомился с несовершеннолетней и стал с ней общаться.
Воспользовавшись детской незрелостью, преступник разговаривал со школьницей на интимные темы и просил о встрече.
Потом на машине гражданин вывозил малолетнюю в безлюдные места, где в салоне совершал в отношении нее действия сексуального характера.
Сейчас проводятся мероприятия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств совершенного злодеяния.
Кроме того, решается вопрос об аресте подозреваемого. Вскоре мужчине назначат психиатрическую экспертизу.