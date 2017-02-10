Взрослый пензенец на автомобиле вывозил девочку в безлюдные места для интима

36-летнего пензенца подозревают в сексуальном насилии над 11-летней девочкой.

По информации СУ СК РФ по Пензенскому региону, в январе 2017 г. мужчина со страницы с ненастоящим именем в соцсети познакомился с несовершеннолетней и стал с ней общаться.

Воспользовавшись детской незрелостью, преступник разговаривал со школьницей на интимные темы и просил о встрече.

Потом на машине гражданин вывозил малолетнюю в безлюдные места, где в салоне совершал в отношении нее действия сексуального характера.

Сейчас проводятся мероприятия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств совершенного злодеяния.

Кроме того, решается вопрос об аресте подозреваемого. Вскоре мужчине назначат психиатрическую экспертизу.