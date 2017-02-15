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Пенза Лайф Инфо Преступность Трое инспекторов ДПС из Заречного заплатят по 1,3 млн руб за взятку в 15 тыс руб

Трое инспекторов ДПС из Заречного заплатят по 1,3 млн руб за взятку в 15 тыс руб

15.02.2017 15:17 Новости - Преступность
Теги:

В Заречном зачитан приговор трем работникам ГИБДД, обвиняемым во взяточничестве.

Трое инспекторов ДПС из Заречного заплатят по 1,3 млн руб за взятку в 15 тыс руб

В ночь на 16 октября 2016 г. трое сотрудников ДПС около КПП №6 остановили ВАЗ-21112, за рулем которого находился шофер с признаками алкогольного опьянения.

Полицейские предложили задержанному избежать наказания взамен на деньги. Водитель согласился и попросил у инспекторов время на сбор необходимой суммы.

Затем автолюбитель обратился к правоохранителям и рассказал о случившемся. Под контролем оперативников автомобилист через 5 дней передал взятку размером 15 тыс. руб., которую участники сговора поделили между собой. Впоследствии их задержали.

Учитывая позицию гособвинителя, каждый из троих обвиняемых оштрафован на 1,3 млн. руб. и лишен права в течение 2 лет работать в правоохранительных органах.

 

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Преступность

Трое инспекторов ДПС из Заречного заплатят по 1,3 млн руб за взятку в 15 тыс руб

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