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Пенза Лайф Инфо Преступность На трассе «Сердобск – Пенза» рецидивист до смерти избил знакомого

На трассе «Сердобск – Пенза» рецидивист до смерти избил знакомого

17.02.2017 12:21 Новости - Преступность
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СУ СК РФ по Пензенскому региону сообщило об аресте 33-летнего сердобчанина, после разборок с которым умер другой местный житель.

На трассе «Сердобск – Пенза» рецидивист до смерти избил знакомого

Труп 40-летнего погибшего с многочисленными увечьями был найден 15 февраля 2017 г. в квартире жилого здания на просп. Строителей в Сердобске.

14 февраля примерно в 22:00 подозреваемый встретил на улице товарища, с которым ранее поругался.

Для выяснения отношений они поехали на автомагистраль «Сердобск – Пенза». Там на обочине преступник побил пострадавшего.

Далее соперники отправились к общему знакомому, где от полученных травм избитый вскоре скончался.

Подозреваемому, у которого уже есть несколько судимостей, предъявлено обвинение. Расследование злодеяния продолжается.

 

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Преступность

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