При продаже гаража через интернет жительница Кузнецка лишилась 109 тыс руб

В Кузнецке блюстители порядка проверяют факт мошенничества при реализации недвижимого имущества через глобальную паутину.

Пострадавшей оказалась 67-летняя местная жительница. Она рассказала, что на avito.ru опубликовала объявление о продаже гаража. Вскоре ей позвонил незнакомец и выразил желание купить имущество. Под предлогом перечисления аванса неизвестный попросил продавщицу продиктовать ему реквизиты ее банковской карты.

Затем покупатель позвонил женщине вновь и сказал, что по ошибке отправил ей 100 тыс. руб. и попросил вернуть 90 тыс. Следуя инструкциям афериста, гражданка передала ему все коды. Потом она узнала, что с ее депозита были сняты 109 тыс. руб.

Сейчас следователи пытаются установить личность мошенника.