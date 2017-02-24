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Пенза Лайф Инфо Преступность При продаже гаража через интернет жительница Кузнецка лишилась 109 тыс руб

При продаже гаража через интернет жительница Кузнецка лишилась 109 тыс руб

24.02.2017 15:15 Новости - Преступность
Теги:

В Кузнецке блюстители порядка проверяют факт мошенничества при реализации недвижимого имущества через глобальную паутину.

Пенза, полицейский автомобиль

Пострадавшей оказалась 67-летняя местная жительница. Она рассказала, что на avito.ru опубликовала объявление о продаже гаража. Вскоре ей позвонил незнакомец и выразил желание купить имущество. Под предлогом перечисления аванса неизвестный попросил продавщицу продиктовать ему реквизиты ее банковской карты.

Затем покупатель позвонил женщине вновь и сказал, что по ошибке отправил ей 100 тыс. руб. и попросил вернуть 90 тыс. Следуя инструкциям афериста, гражданка передала ему все коды. Потом она узнала, что с ее депозита были сняты 109 тыс. руб.

Сейчас следователи пытаются установить личность мошенника.

 

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Преступность

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