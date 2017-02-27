Полицейские задержали рецидивиста, орудующего в Пензе кражами и грабежами

Стражам закона поступил сигнал от пензенца. Он сообщил, что незнакомцы проникли в его жилище и украли деньги и золотые украшения.

На место инцидента прибыли оперативники, которые вскоре узнали, что к злодеянию причастен ранее неоднократно судимый 50-летний житель Пензы. В местах лишения свободы подозреваемый провел практически 33 года и в очередной раз оказался на воле 11 января.

Мужчину доставили в участок, где в ходе допроса он признался в содеянном. У него изъяли часть похищенного имущества, а деньги задержанный потратил на личные нужды.

В процессе следствия была установлена причастность рецидивиста к совершению еще нескольких преступлений в Пензе.

По фактам краж и грабежей возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.