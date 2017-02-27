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Пенза Лайф Инфо Преступность Полицейские задержали рецидивиста, орудующего в Пензе кражами и грабежами

Полицейские задержали рецидивиста, орудующего в Пензе кражами и грабежами

27.02.2017 10:36 Новости - Преступность
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Стражам закона поступил сигнал от пензенца. Он сообщил, что незнакомцы проникли в его жилище и украли деньги и золотые украшения.

Полицейские задержали рецидивиста, орудующего в Пензе кражами и грабежами (фото: 58.мвд.рф)

На место инцидента прибыли оперативники, которые вскоре узнали, что к злодеянию причастен ранее неоднократно судимый 50-летний житель Пензы. В местах лишения свободы подозреваемый провел практически 33 года и в очередной раз оказался на воле 11 января.

Мужчину доставили в участок, где в ходе допроса он признался в содеянном. У него изъяли часть похищенного имущества, а деньги задержанный потратил на личные нужды.

Похищенные подозреваемым вещи (фото: 58.мвд.рф)

В процессе следствия была установлена причастность рецидивиста к совершению еще нескольких преступлений в Пензе.

Правоохранитель устанавливает причастность злоумышленника к совершению аналогичных краж и грабежей (фото: 58.мвд.рф)

По фактам краж и грабежей возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

 

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Преступность

Полицейские задержали рецидивиста, орудующего в Пензе кражами и грабежами

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