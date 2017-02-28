В Сурске на улице Полевой убили 10-летнего мальчика

27 февраля 2017 года в 20:25 в Городищенском районе был обнаружен труп 10-летнего ребенка с признаками насильственной кончины.

«На месте инцидента работают городищенские и пензенские правоохранители. Совместно со следователями они определяют личность убийцы, устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут очевидцев злодеяния», - сообщили в пресс-центре регионального УМВД.

По факту убийства СУ СК РФ открыло уголовное производство.

В Следкоме уточнили, что тело несовершеннолетнего нашли рядом с магазином, расположенным по улице Полевая в Сурске. От полученных увечий мальчик погиб на месте происшествия.