В Пензенской области на причастность к убийству ребенка проверяются несколько человек

В СУ СК РФ по Пензенскому региону прокомментировали трагедию, произошедшую в Сурске.

«Мальчик направлялся от репетитора домой, но не дошел. Труп ребенка обнаружил местный житель. Над делом работают самые опытные следователи, проверяющие на причастность к злодеянию нескольких жителей Сурска», - уточнили в пресс-центре регионального Следкома.

Напомним, вечером 27 февраля 2017 года возле магазина по ул. Полевая было найдено тело несовершеннолетнего со следами насильственной смерти. По неподтвержденным данным, жертве нанесли свыше 20 ударов ножом.