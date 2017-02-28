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Пенза Лайф Инфо Преступность В Пензенской области на причастность к убийству ребенка проверяются несколько человек

В Пензенской области на причастность к убийству ребенка проверяются несколько человек

28.02.2017 14:24 Новости - Преступность
Теги:

В СУ СК РФ по Пензенскому региону прокомментировали трагедию, произошедшую в Сурске.

Магазин по улице Полевой в Сурске, возле которого убили 10-летнего ребенка (фото: penza.sledcom.ru)

«Мальчик направлялся от репетитора домой, но не дошел. Труп ребенка обнаружил местный житель. Над делом работают самые опытные следователи, проверяющие на причастность к злодеянию нескольких жителей Сурска», - уточнили в пресс-центре регионального Следкома.

Напомним, вечером 27 февраля 2017 года возле магазина по ул. Полевая было найдено тело несовершеннолетнего со следами насильственной смерти. По неподтвержденным данным, жертве нанесли свыше 20 ударов ножом.

 

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Преступность

В Пензенской области на причастность к убийству ребенка проверяются несколько человек

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