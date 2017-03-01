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Пенза Лайф Инфо Преступность Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мальчика в Сурске

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мальчика в Сурске

01.03.2017 16:07 Новости - Преступность
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Силовики задержали гражданина, подозреваемого в убийстве 10-летнего ребенка.

Магазин по улице Полевой в Сурске, возле которого убили 10-летнего ребенка (фото: penza.sledcom.ru)

Напомним, 27 февраля 2017 г. в 20:25 городищенским правоохранителям поступил сигнал, что в Сурске на ул. Полевая найдено тело несовершеннолетнего со следами насильственной гибели.

На место инцидента прибыли стражи закона, блокировавшие впоследствии все выезды из города. На причастность к убийству школьника проверялись несколько человек.

После изъятия видео с камер наблюдения, на которых был запечатлен момент нанесения жертве многочисленных колото-резаных ран, криминалисты нарисовали портрет лица подозреваемого.

Когда личность предполагаемого преступника была определена, оперативники задержали его. Им оказался гражданин 1982 г.р., уже имеющий несколько судимостей. Затем его привезли в участок для дальнейшего разбирательства.

В доме подозреваемого люди в погонах нашли 3 ножа, одежду и другие вещи, важные для следствия. Убийца дал признательные показания. Теперь ему предъявят обвинения и заключат под стражу.

 

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Преступность

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