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Пенза Лайф Инфо Преступность Пензенские правоохранители нашли угнанную иномарку в Саратове

Пензенские правоохранители нашли угнанную иномарку в Саратове

02.03.2017 10:06 Новости - Преступность
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К участковым пришел с заявлением местный житель. Он рассказал, что ночью незнакомцы похитили машину Kia 2015 г.в., припаркованную рядом с домом на ул. Мира в Пензе.

Пензенские правоохранители нашли угнанную иномарку в Саратове (фото: 58.мвд.рф)

В скором времени компетентные лица выяснили, что к краже причастен 36-летний иногородний. Следователи также узнали, что угнанный автомобиль находится в Саратове. Туда незамедлительно были направлены полицейские, которые спустя несколько дней задержали предполагаемого злоумышленника и привезли его в Пензу. Транспортное средство было изъято и возвращено заявителю.

По факту кражи начато уголовное расследование. Против подозреваемого применена подписка о невыезде.

 

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