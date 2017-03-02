Пензенские правоохранители нашли угнанную иномарку в Саратове

К участковым пришел с заявлением местный житель. Он рассказал, что ночью незнакомцы похитили машину Kia 2015 г.в., припаркованную рядом с домом на ул. Мира в Пензе.

В скором времени компетентные лица выяснили, что к краже причастен 36-летний иногородний. Следователи также узнали, что угнанный автомобиль находится в Саратове. Туда незамедлительно были направлены полицейские, которые спустя несколько дней задержали предполагаемого злоумышленника и привезли его в Пензу. Транспортное средство было изъято и возвращено заявителю.

По факту кражи начато уголовное расследование. Против подозреваемого применена подписка о невыезде.