Появилось видео, где запечатлен момент убийства 10-летнего ребенка в Сурске

Нападение на несовершеннолетнего в Пензенской области зафиксировали видеокамеры, установленные на одном из строений. Впоследствии ролик был опубликован в YouTube.

На записи видно, что жертва проходит возле магазина и встречает мужчину. Последний начинает преследовать мальчика. Догнав его, агрессор хаотично наносит по телу жертвы удары ножом. Затем убийца сбегает.

Напомним, преступление было совершено вечером 27 февраля 2017 года. Расследованием столь жестокого злодеяния занимались сурские, городищенские и пензенские правоохранители. На причастность к убийству ребенка проверялись несколько человек.

Затем криминалисты составили фоторобот подозреваемого и вскоре установили его личность. Им оказался 34-летний житель соседнего села. Далее предполагаемого убийцу задержали. На допросе он дал признательные показания. Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.