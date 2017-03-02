Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Супер-лендинги всего за 7 тысяч рублей! ★
Пенза Лайф Инфо Преступность Появилось видео, где запечатлен момент убийства 10-летнего ребенка в Сурске

Появилось видео, где запечатлен момент убийства 10-летнего ребенка в Сурске

02.03.2017 13:17 Новости - Преступность
Теги:

Нападение на несовершеннолетнего в Пензенской области зафиксировали видеокамеры, установленные на одном из строений. Впоследствии ролик был опубликован в YouTube.

Появилось видео, где запечатлен момент убийства 10-летнего ребенка в Сурске

На записи видно, что жертва проходит возле магазина и встречает мужчину. Последний начинает преследовать мальчика. Догнав его, агрессор хаотично наносит по телу жертвы удары ножом. Затем убийца сбегает.

Напомним, преступление было совершено вечером 27 февраля 2017 года. Расследованием столь жестокого злодеяния занимались сурские, городищенские и пензенские правоохранители. На причастность к убийству ребенка проверялись несколько человек.

Затем криминалисты составили фоторобот подозреваемого и вскоре установили его личность. Им оказался 34-летний житель соседнего села. Далее предполагаемого убийцу задержали. На допросе он дал признательные показания. Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Преступность

Появилось видео, где запечатлен момент убийства 10-летнего ребенка в Сурске

Появилось видео, где запечатлен момент убийства 10-летнего ребенка в Сурске
02.03.2017 13:17
Погибший под Пензой несовершеннолетний пытался убежать от своего убийцы.
Пензенские правоохранители нашли угнанную иномарку в Саратове

Пензенские правоохранители нашли угнанную иномарку в Саратове

02.03.2017 10:06
Пензенские полицейские обнаружили украденную машину в Саратове.
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мальчика в Сурске

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мальчика в Сурске

01.03.2017 16:07
Пензенские правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве 10-летнего ребенка.
В Пензенской области на причастность к убийству ребенка проверяются несколько человек

В Пензенской области на причастность к убийству ребенка проверяются несколько человек

28.02.2017 14:24
Пензенский Следком прокомментировал трагедию, случившуюся в Сурске.
Все криминальные новости

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 