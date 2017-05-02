Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Супер-лендинги всего за 7 тысяч рублей! ★
Пенза Лайф Инфо Преступность В Кузнецком районе незнакомцы избили жителя села битами

В Кузнецком районе незнакомцы избили жителя села битами

02.05.2017 16:26 Новости - Преступность
Теги:

РИА «Новости» информирует, что в конце апреля 2017 года в селе Бестянка на имама было совершено нападение.

В Кузнецком районе незнакомцы избили жителя села битами

По словам пострадавшего, он возвращался домой с ночной молитвы. На пороге своего жилища его встретили трое неизвестных. Последние с помощью бит нанесли мужчине телесные повреждения.

С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле без номеров, а сельчанин был госпитализирован. Примет агрессоров потерпевший не запомнил.

Затем пензенские мусульмане попросили главного муфтия РФ Талгата Таджуддина взять данное происшествие под личный контроль.

На текущий момент следователи по факту произошедшего выполняют проверку.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Преступность

В Кузнецком районе незнакомцы избили жителя села битами

В Кузнецком районе незнакомцы избили жителя села битами
02.05.2017 16:26
В селе Бестянка неизвестные жестоко избили имама.
Пьяный рецидивист в вагоне поезда «Москва – Пенза» надругался над девочкой

Пьяный рецидивист в вагоне поезда «Москва – Пенза» надругался над девочкой

24.04.2017 17:00
Возбуждено уголовное дело по факту совершения развратных действий в отношении 14-летней девочки.
В Пензе 23-летняя девушка украла 90 тыс руб у своего директора

В Пензе 23-летняя девушка украла 90 тыс руб у своего директора

22.04.2017 15:53
Молодая пензячка похитила деньги, принадлежащие ее работодателю.
В лесу пензенские полицейские нашли гранатомет, карабин и ящик с патронами

В лесу пензенские полицейские нашли гранатомет, карабин и ящик с патронами

21.04.2017 11:40
В Пензенской области на трассе М-5 «Урал» обнаружен схрон оружия и боеприпасов.
Все криминальные новости

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 