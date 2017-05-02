В Кузнецком районе незнакомцы избили жителя села битами

РИА «Новости» информирует, что в конце апреля 2017 года в селе Бестянка на имама было совершено нападение.

По словам пострадавшего, он возвращался домой с ночной молитвы. На пороге своего жилища его встретили трое неизвестных. Последние с помощью бит нанесли мужчине телесные повреждения.

С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле без номеров, а сельчанин был госпитализирован. Примет агрессоров потерпевший не запомнил.

Затем пензенские мусульмане попросили главного муфтия РФ Талгата Таджуддина взять данное происшествие под личный контроль.

На текущий момент следователи по факту произошедшего выполняют проверку.