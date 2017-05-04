В Пензе зампред гордумы подозревается в коррупции

4 мая 2017 года областное СУ СК РФ заявило, что по итогам осуществленных УФСБ мероприятий было возбуждено уголовное дело в отношении зампреда Пензенской гордумы 6 созыва.

Следователи выяснили, что подозреваемый предложил бизнесмену за взятку в 25 млн. руб. решить вопрос с предоставлением предприятия, владеющего участком земли в Пензе, и выдачей разрешения на несоблюдение параметров реконструкции объекта капстроительства.

В рамках сделки осенью 2016 г. чиновник получил от коммерсанта 1 млн. руб. Вместо оставшейся суммы парламентарий предложил отдать ему нежилое помещение в указанном сооружении площадью 1,4 тыс. кв. м. Формальное соглашение купли-продажи было оформлено на родственника депутата.

Сейчас люди в погонах обыскивают место жительства подозреваемого и гордуму. Вскоре народного избранника могут задержать и избрать ему меру пресечения.

По предварительной информации, подозреваемым является зампред Пензенской гордумы 6 созыва Георгий Тюрин.