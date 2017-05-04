В Пензе двое юношей украли иномарку и разобрали ее на запчасти

4 мая 2017 года в пресс-центре УМВД рассказали о преступлении, которое связано с похищением автомобиля.

В сообщении говорится, что в Пензе к полицейским пришла местная жительница и заявила, что от ее дома незнакомцы ночью украли BMW 1980-х гг. выпуска.

Вскоре оперативники выяснили, что к злодеянию причастны 19- и 20-летние жители Пензенского региона. Их доставили в участок на допрос.

В результате подозреваемые признались, что это они украли иномарку и разобрали ее на детали. По факту кражи возбуждено уголовное дело.