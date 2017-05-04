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Пенза Лайф Инфо Преступность В Пензе двое юношей украли иномарку и разобрали ее на запчасти

В Пензе двое юношей украли иномарку и разобрали ее на запчасти

04.05.2017 16:47 Новости - Преступность
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4 мая 2017 года в пресс-центре УМВД рассказали о преступлении, которое связано с похищением автомобиля.

В Пензе двое юношей украли иномарку и разобрали ее на запчасти (фото: 58.мвд.рф)

В сообщении говорится, что в Пензе к полицейским пришла местная жительница и заявила, что от ее дома незнакомцы ночью украли BMW 1980-х гг. выпуска.

В Пензе двое юношей украли иномарку и разобрали ее на запчасти (фото: 58.мвд.рф)

Вскоре оперативники выяснили, что к злодеянию причастны 19- и 20-летние жители Пензенского региона. Их доставили в участок на допрос.

В Пензе двое юношей украли иномарку и разобрали ее на запчасти (фото: 58.мвд.рф)

В результате подозреваемые признались, что это они украли иномарку и разобрали ее на детали. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

 

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Преступность

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