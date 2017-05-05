Пензенцев попросили оказать помощь в расследовании убийства автостопщика из Уфы

5 мая 2017 года СУ СК РФ попросило пензенцев помочь в расследовании уголовного производства, открытого по факту обнаружения трупа со следами насильственной гибели.

Ужасная находка была сделана в областном центре 29 марта 2017 года рядом с садовым товариществом «Дружба-1» (около ул. Строителей).

Усопшим оказался 32-летний уроженец Уфы Константин Овсянников. С 2010 г. он не общался с родственниками, бродяжничал и передвигался, как правило, автостопом.

Установлено, что за пару дней до трагедии мужчина посещал Мокшанский и Городищенский районы.

Если кто-либо знает погибшего, его круг общения и любую другую информацию, которая может помочь в раскрытии убийства, просьба позвонить по телефонам: (8412) 43-77-31, 36-17-02.