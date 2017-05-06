Зампред Пензенской гордумы Георгий Тюрин заключен под стражу

6 мая 2017 года на веб-портале СУ СК РФ по Пензенской области сообщили, что Георгию Тюрину предъявлено обвинение в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Помимо этого, в региональном Следственном Управлении отметили, что судом была удовлетворена просьба следствия об избрании в отношении зампреда гордумы меры пресечения в виде взятия под стражу. По предварительным данным, речь идет о заключении под стражу на 2 месяца.

В данный момент расследование преступления продолжается.

Напомним, Георгий Тюрин обвиняется в покушении на получение взятки размером 25 млн. руб. Ранее в пресс-центре областного филиала «Единой России» заявляли о решении прекратить участие 41-летнего депутата в партии.