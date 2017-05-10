26-летний пензенец осужден за секс со школьницей

10 мая 2017 года сотрудники СУ СК РФ по Пензенской области заявили о признании пензенца виновным в преступлении против половой неприкосновенности подростка.

Как установило следствие, осенью 2016 года подсудимый у себя дома многократно вступал в половую связь со школьницей, которой на тот момент было 12 лет.

Следует заметить, что у 26-летнего злоумышленника ранее уже были проблемы с законом. В частности, у мужчины была интимная близость с этой же несовершеннолетней.

«Суд приговорил правонарушителя к 3 годам лишения свободы, которые он проведет в исправительной тюрьме общего режима. Вердикт еще не имеет законной силы», - отметили в региональном Следкоме.