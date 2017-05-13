Полицейские занялись поиском вандалов из пензенского Спутника

В управлении МВД по Пензенской области дали комментарий относительно инцидента, случившегося на Тропе здоровья.

В пресс-центре ведомства сообщили о получении заявления, согласно которому в промежутке между 2 и 3 часами ночи 13 мая 2017 года незнакомцы совершили акт вандализма на Тропе здоровья в Спутнике.

В частности, на указанной территории были испорчены урны, скамейки, фонари и фигуры животных.

В управлении добавили, что на место происшествия направились оперативники, занимающиеся выяснением обстоятельств произошедшего и установлением личностей виновных.