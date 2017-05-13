Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Ваш Бизнес начнет приносить прибыль, нужно лишь... ЖМИ И УЗНАЙ!!! ★
Пенза Лайф Инфо Преступность Полицейские занялись поиском вандалов из пензенского Спутника

Полицейские занялись поиском вандалов из пензенского Спутника

13.05.2017 17:00 Новости - Преступность
Теги:

В управлении МВД по Пензенской области дали комментарий относительно инцидента, случившегося на Тропе здоровья.

Полицейские занялись поиском вандалов из пензенского Спутника

В пресс-центре ведомства сообщили о получении заявления, согласно которому в промежутке между 2 и 3 часами ночи 13 мая 2017 года незнакомцы совершили акт вандализма на Тропе здоровья в Спутнике.

В частности, на указанной территории были испорчены урны, скамейки, фонари и фигуры животных.

Акт вандализма на Тропе здоровья в пензенском Спутнике (фото: vk.com/penza_live)

Акт вандализма на Тропе здоровья в пензенском Спутнике (фото: vk.com/penza_live)

Акт вандализма на Тропе здоровья в пензенском Спутнике (фото: vk.com/penza_live)

В управлении добавили, что на место происшествия направились оперативники, занимающиеся выяснением обстоятельств произошедшего и установлением личностей виновных.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Преступность

Полицейские занялись поиском вандалов из пензенского Спутника

Полицейские занялись поиском вандалов из пензенского Спутника
13.05.2017 17:00
В пензенском Спутнике хулиганы испортили урны, лавочки, фонари и фигуры животных.
26-летний пензенец осужден за секс со школьницей

26-летний пензенец осужден за секс со школьницей

10.05.2017 14:34
Жителя Пензы повторно осудили за половую связь с несовершеннолетней.
Зампред Пензенской гордумы Георгий Тюрин заключен под стражу

Зампред Пензенской гордумы Георгий Тюрин заключен под стражу

06.05.2017 12:28
Заместителю главы Пензенской городской думы предъявили обвинение.
Пензенцев попросили оказать помощь в расследовании убийства автостопщика из Уфы

Пензенцев попросили оказать помощь в расследовании убийства автостопщика из Уфы

05.05.2017 12:16
Пензенские следователи ищут очевидцев убийства выходца из Башкортостана.
Все криминальные новости

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 