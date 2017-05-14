В Пензе рядом с автовокзалом на парня напал рецидивист с ножом

14 мая 2017 года в пресс-центре регионального УМВД сообщили о преступлении, произошедшем в Пензе.

Из слов обратившегося в полицию 24-летнего пострадавшего следует, что около автовокзала незнакомец под угрозой использования ножа забрал из его рюкзака барсетку. В ней, как отметил заявитель, хранились документы, платежная карта и зарядка на сотовое устройство.

Потерпевший описал нападавшего и уже в скором времени блюстители порядка задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался 24-летний мокшанец, у которого ранее уже были проблемы с законом.

Молодой человек доставлен в участок для последующего разбирательства. Часть украденного изъята. По факту произошедшего начато уголовное расследование.