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Пенза Лайф Инфо Преступность В Пензе рядом с автовокзалом на парня напал рецидивист с ножом

В Пензе рядом с автовокзалом на парня напал рецидивист с ножом

14.05.2017 14:15 Новости - Преступность
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14 мая 2017 года в пресс-центре регионального УМВД сообщили о преступлении, произошедшем в Пензе.

В Пензе рядом с автовокзалом на парня напал рецидивист с ножом

Из слов обратившегося в полицию 24-летнего пострадавшего следует, что около автовокзала незнакомец под угрозой использования ножа забрал из его рюкзака барсетку. В ней, как отметил заявитель, хранились документы, платежная карта и зарядка на сотовое устройство.

Потерпевший описал нападавшего и уже в скором времени блюстители порядка задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался 24-летний мокшанец, у которого ранее уже были проблемы с законом.

Молодой человек доставлен в участок для последующего разбирательства. Часть украденного изъята. По факту произошедшего начато уголовное расследование.

 

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Преступность

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