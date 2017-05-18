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Пенза Лайф Инфо Преступность В Пензе мать троих детей зарезала сожителя, который ее неоднократно избивал

В Пензе мать троих детей зарезала сожителя, который ее неоднократно избивал

18.05.2017 17:39 Новости - Преступность
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Вечером 14 мая 2017 года по месту жительства в квартире дома на ул. Мира в Пензе был найден труп 33-летнего гражданина с ножевым ранением груди.

В Пензе мать троих детей зарезала сожителя, который ее неоднократно избивал

По факту произошедшего работники регионального СУ СК РФ возбудили уголовное дело. В совершении злодеяния подозревается 28-летняя сожительница погибшего, которая, кстати, приходится матерью троим малолетним детям.

Девушка задержана, кроме того, она написала явку с повинной. В заявлении пензячка указала, что сожитель оскорбил ее, а потом избил, после чего она взяла нож и ударила обидчика.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Следователи дадут правовую оценку действиям убитого, который, исходя из показаний подозреваемой, был инициатором ссоры и неоднократно бил ее.

 

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Преступность

В Пензе мать троих детей зарезала сожителя, который ее неоднократно избивал

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