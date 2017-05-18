В Пензе мать троих детей зарезала сожителя, который ее неоднократно избивал

Вечером 14 мая 2017 года по месту жительства в квартире дома на ул. Мира в Пензе был найден труп 33-летнего гражданина с ножевым ранением груди.

По факту произошедшего работники регионального СУ СК РФ возбудили уголовное дело. В совершении злодеяния подозревается 28-летняя сожительница погибшего, которая, кстати, приходится матерью троим малолетним детям.

Девушка задержана, кроме того, она написала явку с повинной. В заявлении пензячка указала, что сожитель оскорбил ее, а потом избил, после чего она взяла нож и ударила обидчика.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Следователи дадут правовую оценку действиям убитого, который, исходя из показаний подозреваемой, был инициатором ссоры и неоднократно бил ее.