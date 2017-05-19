В Бессоновском районе украденный автомобиль найден в пункте приема металлолома

19 мая 2017 года в пресс-центре УМВД РФ по Пензенской области сообщили о раскрытии преступления, связанного с похищением машины.

В управлении отметили, что к правоохранителям за помощью обратился житель Бессоновки. Заявитель рассказал, что незнакомцы украли принадлежащую ему легковушку 1987 г.в. Пострадавший уточнил, что вечером оставил транспортное средство рядом с домом своего товарища и пошел к себе, а утром свое имущество не обнаружил.

Оперативники, занимаясь расследованием злодеяния, задержали 42-летнего подозреваемого, у которого ранее возникали проблемы с законом. На допросе он признался в содеянном.

Стоит отметить, что украденный ВАЗ стражи закона нашли в пункте приема металлолома в Грабово. Автомобиль изъят и возвращен законному владельцу.

По данному факту начато уголовное расследование.