В Пензе пенсионерка отдала лжеполицейскому 100 тыс руб ради «спасения» сына

20 мая 2017 года в пресс-центре регионального УМВД сообщили о расследовании преступления, имеющего отношение к телефонному мошенничеству.

В управлении заявили, что в департамент полиции №2 по г. Пенза с заявлением обратилась 76-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил незнакомец, представившийся блюстителем порядка. Собеседник отметил, что из-за ее сына произошло ДТП и ему, как следствие, грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать наказания, нужно заплатить 100 тыс. руб. Вскоре к дому пенсионерки подъехал неизвестный и забрал деньги. Впоследствии пензячка поняла, что стала жертвой афериста.

По данному факту сотрудниками МВД организована проверка. Личность мошенника еще не установлена.