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Пенза Лайф Инфо Преступность В Пензе пенсионерка отдала лжеполицейскому 100 тыс руб ради «спасения» сына

В Пензе пенсионерка отдала лжеполицейскому 100 тыс руб ради «спасения» сына

20.05.2017 16:57 Новости - Преступность
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20 мая 2017 года в пресс-центре регионального УМВД сообщили о расследовании преступления, имеющего отношение к телефонному мошенничеству.

В Пензе пенсионерка отдала лжеполицейскому 100 тыс руб ради «спасения» сына

В управлении заявили, что в департамент полиции №2 по г. Пенза с заявлением обратилась 76-летняя женщина. Она рассказала, что ей позвонил незнакомец, представившийся блюстителем порядка. Собеседник отметил, что из-за ее сына произошло ДТП и ему, как следствие, грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать наказания, нужно заплатить 100 тыс. руб. Вскоре к дому пенсионерки подъехал неизвестный и забрал деньги. Впоследствии пензячка поняла, что стала жертвой афериста.

По данному факту сотрудниками МВД организована проверка. Личность мошенника еще не установлена.

 

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Преступность

В Пензе пенсионерка отдала лжеполицейскому 100 тыс руб ради «спасения» сына

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