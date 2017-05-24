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Пенза Лайф Инфо Преступность Осужден житель Башмаковского района, едва не задушивший сожительницу за невкусную лапшу

Осужден житель Башмаковского района, едва не задушивший сожительницу за невкусную лапшу

24.05.2017 14:42 Новости - Преступность
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В Башмаковском районе объявлен вердикт 32-летнему гражданину, причинившему вред здоровью несовершеннолетнего и угрожавшему убийством его матери.

Осужден житель Башмаковского района, едва не задушивший сожительницу за невкусную лапшу

Летом 2015 года подсудимый ударил ногой в плечо 6-летнего ребенка сожительницы. После этого потерпевший был отправлен на лечение.

В январе текущего года пьяный сельчанин начал душить сожительницу, угрожая убить ее за то, что она, исходя из его мнения, приготовила невкусную лапшу.

Свою вину в совершении злодеяний уже имеющий судимости мужчина признал. Он приговорен к лишению свободы на 1 год. Этот срок обвиненный проведет в исправительной тюрьме строгого режима.

По состоянию на 24 мая 2017 года, приговор суда в законную силу не вступил.

 

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Преступность

Осужден житель Башмаковского района, едва не задушивший сожительницу за невкусную лапшу

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