Осужден житель Башмаковского района, едва не задушивший сожительницу за невкусную лапшу

В Башмаковском районе объявлен вердикт 32-летнему гражданину, причинившему вред здоровью несовершеннолетнего и угрожавшему убийством его матери.

Летом 2015 года подсудимый ударил ногой в плечо 6-летнего ребенка сожительницы. После этого потерпевший был отправлен на лечение.

В январе текущего года пьяный сельчанин начал душить сожительницу, угрожая убить ее за то, что она, исходя из его мнения, приготовила невкусную лапшу.

Свою вину в совершении злодеяний уже имеющий судимости мужчина признал. Он приговорен к лишению свободы на 1 год. Этот срок обвиненный проведет в исправительной тюрьме строгого режима.

По состоянию на 24 мая 2017 года, приговор суда в законную силу не вступил.