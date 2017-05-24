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Пенза Лайф Инфо Преступность На прудах в Пачелмском районе полицейские задержали браконьеров

На прудах в Пачелмском районе полицейские задержали браконьеров

24.05.2017 17:28 Новости - Преступность
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24 мая 2017 года в пресс-центре УМВД по Пензенской области рассказали о задержании браконьеров.

На прудах в Пачелмском районе полицейские задержали браконьеров (фото: 58.мвд.рф)

В сообщении управления говорится, что в Пачелмском районе правоохранители совместно с работниками Росрыболовства выявили 3 факта незаконной добычи водных биологических ресурсов.

На прудах в Пачелмском районе полицейские задержали браконьеров (фото: 58.мвд.рф)

Один из них зафиксирован в пос. Пачелма, 2 других – в с. Дмитриевка. В каждом случае граждане ловили рыбу при помощи средств, использование которых запрещено в период нереста, начавшегося 15 апреля и прекращающегося 15 июня.

На прудах в Пачелмском районе полицейские задержали браконьеров (фото: 58.мвд.рф)

Орудия противозаконного лова конфискованы в качестве вещдоков. Личности браконьеров установлены – это жители Каменского и Нижнеломовского районов.

По каждому из трех фактов открыто уголовное производство.

 

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Преступность

На прудах в Пачелмском районе полицейские задержали браконьеров

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