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Пенза Лайф Инфо Преступность Задержаны иностранцы, пытавшиеся продать героин в Пензенской области

Задержаны иностранцы, пытавшиеся продать героин в Пензенской области

25.05.2017 15:37 Новости - Преступность
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25 мая 2017 года в пресс-центре УМВД РФ по Пензенской области сообщили о задержании подозреваемых в сбыте наркотиков.

Задержаны иностранцы, пытавшиеся продать героин в Пензенской области (фото: 58.мвд.рф)

В управлении уточнили, что оперативники поймали выходца из республики ближнего зарубежья, подготовившего к реализации в регионе 20 свертков с героином. Затем люди в погонах пресекли деятельность 2 соотечественников задержанного, приехавших в Пензенскую область для распространения наркотиков. При личном досмотре у одного из них полицейские нашли 150 граммов запрещенного вещества.

Задержаны иностранцы, пытавшиеся продать героин в Пензенской области (фото: 58.мвд.рф)

Следователи выяснили, что злоумышленники в Пензенском регионе не проживали, а посещали область на пару часов только для сбыта наркотиков.

Задержаны иностранцы, пытавшиеся продать героин в Пензенской области (фото: 58.мвд.рф)

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

 

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Преступность

Задержаны иностранцы, пытавшиеся продать героин в Пензенской области

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