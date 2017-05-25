Задержаны иностранцы, пытавшиеся продать героин в Пензенской области

25 мая 2017 года в пресс-центре УМВД РФ по Пензенской области сообщили о задержании подозреваемых в сбыте наркотиков.
В управлении уточнили, что оперативники поймали выходца из республики ближнего зарубежья, подготовившего к реализации в регионе 20 свертков с героином. Затем люди в погонах пресекли деятельность 2 соотечественников задержанного, приехавших в Пензенскую область для распространения наркотиков. При личном досмотре у одного из них полицейские нашли 150 граммов запрещенного вещества.
Следователи выяснили, что злоумышленники в Пензенском регионе не проживали, а посещали область на пару часов только для сбыта наркотиков.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.