Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Ваш Бизнес начнет приносить прибыль, нужно лишь... ЖМИ И УЗНАЙ!!! ★
Пенза Лайф Инфо Преступность Жителю Пензенской области грозит до 7 лет тюрьмы за экстремистские сообщения в соцсети

Жителю Пензенской области грозит до 7 лет тюрьмы за экстремистские сообщения в соцсети

31.05.2017 13:11 Новости - Преступность
Теги:

20-летнего жителя Лопатинского района обвиняют в действиях экстремистской направленности.

Жителю Пензенской области грозит до 7 лет тюрьмы за экстремистские сообщения в соцсети

В 2016 году сельчанин на персональной странице во ВКонтакте опубликовал картинки и тексты, которые оправдывают террористов. Все записи молодого человека находились в открытом доступе для других юзеров.

Юноша добавил в свой аккаунт эту информацию для возбуждения вражды и ненависти, а также для унижения людей по признаку отношения к религии.

Уголовное производство отправлено сотрудникам Приволжского окружного военного суда для рассмотрения по существу.

Обвиняемый может быть лишен свободы на срок до 7 лет.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Преступность

Жителю Пензенской области грозит до 7 лет тюрьмы за экстремистские сообщения в соцсети

Жителю Пензенской области грозит до 7 лет тюрьмы за экстремистские сообщения в соцсети
31.05.2017 13:11
20-летнего жителя Лопатинского района обвиняют в оправдании террористической деятельности.
Задержаны иностранцы, пытавшиеся продать героин в Пензенской области

Задержаны иностранцы, пытавшиеся продать героин в Пензенской области

25.05.2017 15:37
Иностранцы собирались продать в Пензе 20 свертков наркотиков.
На прудах в Пачелмском районе полицейские задержали браконьеров

На прудах в Пачелмском районе полицейские задержали браконьеров

24.05.2017 17:28
В Пензенской области пресечена незаконная добыча водных биологических ресурсов.
Осужден житель Башмаковского района, едва не задушивший сожительницу за невкусную лапшу

Осужден житель Башмаковского района, едва не задушивший сожительницу за невкусную лапшу

24.05.2017 14:42
Житель Пензенской области ударил ребенка и угрожал убить его мать.
Все криминальные новости

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 