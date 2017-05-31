Жителю Пензенской области грозит до 7 лет тюрьмы за экстремистские сообщения в соцсети

20-летнего жителя Лопатинского района обвиняют в действиях экстремистской направленности.

В 2016 году сельчанин на персональной странице во ВКонтакте опубликовал картинки и тексты, которые оправдывают террористов. Все записи молодого человека находились в открытом доступе для других юзеров.

Юноша добавил в свой аккаунт эту информацию для возбуждения вражды и ненависти, а также для унижения людей по признаку отношения к религии.

Уголовное производство отправлено сотрудникам Приволжского окружного военного суда для рассмотрения по существу.

Обвиняемый может быть лишен свободы на срок до 7 лет.