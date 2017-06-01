Неравнодушный житель Пензы помог задержать ограбившего магазин злоумышленника

Несколько раз судимого гражданина признали виновным в грабеже с использованием насилия.

Зимой 2017 года вечером 28-летний пьяный мужчина вошел в магазин по ул. Минской, толкнул реализатора, забрал кассовый ящик, в котором находилось 43,9 тыс. руб., и скрылся.

Поймать рецидивиста оперативникам помог бдительный прохожий. Последний увидел, как из магазина с ящиком выбежал человек, не реагировавший на крики продавца, и незаметно пошел за ним до здания, в которое тот забежал.

Далее неравнодушный пензенец сообщил правоохранителям о местопребывании грабителя, а затем как очевидец его опознал.

В результате суд приговорил преступника к 2,5 годам лишения свободы в тюрьме строгого режима и попросил начальство полиции поощрить ответственного гражданина.