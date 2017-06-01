В Пензе тренеры по фитнесу продавали анаболические стероиды

1 июня 2017 года в пресс-центре регионального УМВД сообщили о пресечении поставок запрещенных анаболических средств в Пензенскую область.

Полицейские выяснили, что 28- и 40-летние инструкторы по фитнесу в одном из местных спортивных центров реализовывали указанные препараты. В отношении каждого из них открыто уголовное производство и применена подписка о невыезде.

Затем стражи закона нашли поставщика запрещенных веществ – им оказался ранее судимый 28-летний житель Московской области. В процессе обыска у него были конфискованы анаболики и переписка с тренерами.

В совокупности было изъято 150 граммов препарата.

В отношении поставщика начато уголовное расследование. На текущий момент он находится под стражей.