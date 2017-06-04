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Пенза Лайф Инфо Преступность В Пензе у пенсионерки из больничной палаты украли 18 тыс руб

В Пензе у пенсионерки из больничной палаты украли 18 тыс руб

04.06.2017 12:31 Новости - Преступность
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4 июня 2017 года в пресс-центре регионального УМВД заявили о раскрытии кражи, совершенной в больнице, расположенной в Октябрьском районе Пензы.

В Пензе у пенсионерки из больничной палаты украли 18 тыс руб

В управлении отметили, что в полицию с заявлением обратилась 59-летняя женщина. Она сообщила, что в палате медучреждения оставила без присмотра сумку. Впоследствии из нее неизвестный украл 18 тыс. руб.

Вскоре люди в погонах узнали, что к преступлению причастен 44-летний местный житель, ранее задержанный за имущественные злодеяния. В процессе допроса привлекавшийся к уголовной ответственности подозреваемый признался в содеянном.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», - добавили представители УМВД РФ.

 

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Преступность

В Пензе у пенсионерки из больничной палаты украли 18 тыс руб

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