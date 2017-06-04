Двое жителей Пензы украли с территории бывшего лагеря полтонны металлолома

4 июня 2017 года в пресс-службе областного УМВД сообщили о раскрытии кражи, совершенной в Пензенском районе.

В управлении заявили, что в полицию за помощью обратилась сотрудница недействующего оздоровительного лагеря для детей. Она уточнила, что незнакомцы с участка учреждения похитили приблизительно 500 кг черного металлолома.

На место преступления выехали участковые, которые впоследствии совместно с охранниками лагеря задержали 24- и 27-летних жителей Пензы. Как оказалось, одного из них уже привлекали к уголовной ответственности. На допросе подозреваемые признались в содеянном.

По факту кражи совершается проверка.