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Пенза Лайф Инфо Преступность Разбойники из Тамбова совершили налет на одно из развлекательных учреждений в Пензе

Разбойники из Тамбова совершили налет на одно из развлекательных учреждений в Пензе

06.06.2017 12:38 Новости - Преступность
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6 июня 2017 года в пресс-центре регионального УМВД сообщили о раскрытии разбоя, совершенного в Пензе.

Разбойники из Тамбова совершили налет на одно из развлекательных учреждений в Пензе

В управлении заявили, что преступники напали на горожан в одном из развлекательных заведений. Они отняли у 26-летней жительницы Засечного 3 тыс. руб. и золотое украшение, у 27-летней женщины из пос. Нефтяник – 255 тыс. руб., у 25-летнего пензенца – мобильный телефон. При этом налетчики угрожали людям похожим на пистолет предметом.

Вскоре в результате оперативно-розыскных мероприятий преступники были задержаны. Ими оказались ранее судимые 27- и 28-летние жители Тамбова. Сейчас полицейские ищут третьего участника злодеяния.

«Подозреваемые признались в содеянном, их арестовали. Часть похищенного имущества изъята. По факту разбоя начато уголовное расследование», - добавили сотрудники УМВД РФ.

 

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Преступность

Разбойники из Тамбова совершили налет на одно из развлекательных учреждений в Пензе

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