Разбойники из Тамбова совершили налет на одно из развлекательных учреждений в Пензе

6 июня 2017 года в пресс-центре регионального УМВД сообщили о раскрытии разбоя, совершенного в Пензе.

В управлении заявили, что преступники напали на горожан в одном из развлекательных заведений. Они отняли у 26-летней жительницы Засечного 3 тыс. руб. и золотое украшение, у 27-летней женщины из пос. Нефтяник – 255 тыс. руб., у 25-летнего пензенца – мобильный телефон. При этом налетчики угрожали людям похожим на пистолет предметом.

Вскоре в результате оперативно-розыскных мероприятий преступники были задержаны. Ими оказались ранее судимые 27- и 28-летние жители Тамбова. Сейчас полицейские ищут третьего участника злодеяния.

«Подозреваемые признались в содеянном, их арестовали. Часть похищенного имущества изъята. По факту разбоя начато уголовное расследование», - добавили сотрудники УМВД РФ.