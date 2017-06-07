В Пензе осудили водителя мусоровоза, из-за которого погибли 3 человека

Суд объявил вердикт 49-летнему пензенцу, признав его зачинщиком смертельного ДТП.

Трагедия случилась 6 ноября 2016 г. Водитель мусоровоза выезжал из 1-го Онежского пр-да на просп. Строителей в направлении ул. 8 Марта. Его автомобиль столкнулся с Фольксвагеном, который двигался по просп. Строителей к ул. 8 Марта.

Вследствие ДТП погибли 3 человека, находившиеся в иномарке: 26- и 28-летние девушки, а также 25-летний шофер. Еще один 33-летний пассажир легковушки получил тяжкий вред здоровью.

Частичная компенсация морального вреда пострадавшим и наличие несовершеннолетнего ребенка на иждивении стали для подсудимого смягчающими обстоятельствами. В итоге его отправят в колонию-поселение на 2,5 года и лишат водительских прав на такой же срок.

«Требования о возмещении морального ущерба на 2,5 млн. руб. с учетом возмещенных обвиненным средств каждому из потерпевших удовлетворены частично на 1 млн. руб. Эти деньги будут взысканы с работодателя подсудимого. Приговор еще не имеет законной силы», - отметили в пензенской прокуратуре.