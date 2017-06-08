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Пенза Лайф Инфо Преступность В Пензе пьяная женщина порезала сына и пожилую мать

В Пензе пьяная женщина порезала сына и пожилую мать

08.06.2017 13:14 Новости - Преступность
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7 июня 2017 года в 18:00 в полицию Пензы поступил сигнал, согласно которому в квартире на ул. Фурманова 2 человека получили ножевые ранения.

В Пензе пьяная женщина порезала сына и пожилую мать (фото: 58.мвд.рф)

На место инцидента выехали оперативники. Они выяснили, что 37-летняя гражданка вернулась домой пьяной. В жилище пребывали ее мать, 18-летний сын и несовершеннолетняя дочь.

Сын стал ругаться с матерью из-за того, что она регулярно употребляет спиртное. Женщина взяла нож и начала замахиваться на парня, а бабушка попыталась ему помочь. В итоге были ранены пенсионерка и юноша.

В ходе конфликта пожилая женщина вызвала скорую помощь и правоохранителей. Потерпевших госпитализировали. После оказания медпомощи парня и старушку выписали из больницы.

По данному факту работники регионального УМВД РФ совершают проверку.

 

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