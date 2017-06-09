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Пенза Лайф Инфо Преступность В Вадинске пьяная девушка уснула на диване и задавила своего 3-месячного ребенка

В Вадинске пьяная девушка уснула на диване и задавила своего 3-месячного ребенка

09.06.2017 16:23 Новости - Преступность
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В отношении 26-летней жительницы Вадинского района, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности, возбуждено уголовное дело.

В Вадинске пьяная девушка уснула на диване и задавила своего 3-месячного ребенка

По версии следствия, 7 июня 2017 года гражданка вместе с 3-месячным сыном гостила у знакомых в Вадинске. Употребив алкоголь, она положила младенца на диван и уснула рядом с ним. Во сне мать придавила грудь малыша, и он скончался от механической асфиксии.

Стоит отметить, что кроме погибшего ребенка подозреваемая воспитывает еще 3 несовершеннолетних детей.

«К делу подключены судмедэксперты, выясняются все обстоятельства трагедии, расследование продолжается», - добавили в СУ СК РФ по Пензенской области.

 

Преступность

В Вадинске пьяная девушка уснула на диване и задавила своего 3-месячного ребенка

В Вадинске пьяная девушка уснула на диване и задавила своего 3-месячного ребенка
09.06.2017 16:23
В Пензенской области начато уголовное расследование о причинении смерти младенцу по неосторожности.
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