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Пенза Лайф Инфо Преступность В Кузнецке четверо мужчин в масках забили битами до смерти местного жителя

В Кузнецке четверо мужчин в масках забили битами до смерти местного жителя

10.06.2017 11:11 Новости - Преступность
Теги:

В Кузнецке полицейские занимаются раскрытием злодеяния, совершенного 11 мая 2017 года.

В Кузнецке четверо мужчин в масках забили битами до смерти местного жителя

Утром четверо мужчин в масках напали на 45-летнего кузнечанина, вышедшего из подъезда и направившегося на работу. Они избили его битами и уехали на серебристой машине. Жертву госпитализировали.

В региональном УМВД сообщили, что по факту нанесения мужчине тяжких телесных повреждений было открыто уголовное производство.

Находясь в больнице, пострадавший через некоторое время умер. Затем в СУ СК РФ по Пензенской области заявили, что дело было переквалифицировано на ч. 4 ст. 111 УК России «Предумышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, которое привело к гибели потерпевшего».

Сейчас эксперты выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают личности нападавших.

 

Преступность

В Кузнецке четверо мужчин в масках забили битами до смерти местного жителя

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