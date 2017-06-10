В Кузнецке четверо мужчин в масках забили битами до смерти местного жителя

В Кузнецке полицейские занимаются раскрытием злодеяния, совершенного 11 мая 2017 года.

Утром четверо мужчин в масках напали на 45-летнего кузнечанина, вышедшего из подъезда и направившегося на работу. Они избили его битами и уехали на серебристой машине. Жертву госпитализировали.

В региональном УМВД сообщили, что по факту нанесения мужчине тяжких телесных повреждений было открыто уголовное производство.

Находясь в больнице, пострадавший через некоторое время умер. Затем в СУ СК РФ по Пензенской области заявили, что дело было переквалифицировано на ч. 4 ст. 111 УК России «Предумышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, которое привело к гибели потерпевшего».

Сейчас эксперты выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают личности нападавших.