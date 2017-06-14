57-летний пензенец признался в сексуальном насилии над ребенком в Подмосковье

В Луховицком районе полицейские взяли под стражу 57-летнего мужчину, подозреваемого в совершении сексуального насилия над несовершеннолетним.

Согласно материалам следствия, утром 9 июня 2017 года в пос. Красная Пойма нетрезвый житель Пензенской области увидел на детской площадке 7-летнего мальчика. Гражданин подошел к нему, поговорил на отвлеченные темы и отвел его в заброшенное сооружение. Там пензенец изнасиловал ребенка.

«В процессе допроса подозреваемый признался в содеянном. В данный момент он арестован. Обстоятельства злодеяния устанавливаются», - говорится в отчете, опубликованном на сайте СУ СК России по Московской области.