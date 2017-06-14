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Пенза Лайф Инфо Преступность 57-летний пензенец признался в сексуальном насилии над ребенком в Подмосковье

57-летний пензенец признался в сексуальном насилии над ребенком в Подмосковье

14.06.2017 10:27 Новости - Преступность
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В Луховицком районе полицейские взяли под стражу 57-летнего мужчину, подозреваемого в совершении сексуального насилия над несовершеннолетним.

57-летний пензенец признался в сексуальном насилии над ребенком в Подмосковье (фото: 58.мвд.рф)

Согласно материалам следствия, утром 9 июня 2017 года в пос. Красная Пойма нетрезвый житель Пензенской области увидел на детской площадке 7-летнего мальчика. Гражданин подошел к нему, поговорил на отвлеченные темы и отвел его в заброшенное сооружение. Там пензенец изнасиловал ребенка.

«В процессе допроса подозреваемый признался в содеянном. В данный момент он арестован. Обстоятельства злодеяния устанавливаются», - говорится в отчете, опубликованном на сайте СУ СК России по Московской области.

 

Преступность

57-летний пензенец признался в сексуальном насилии над ребенком в Подмосковье

57-летний пензенец признался в сексуальном насилии над ребенком в Подмосковье
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