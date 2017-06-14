В Пензе бойцы Росгвардии задержали пьяного дебошира, укравшего в магазине алкоголь

13 июня 2017 года в Пензе сотрудниками Росгвардии был задержан молодой человек, подозреваемый в краже алкоголя из магазина.

Бойцам, которые патрулировали Ленинский район, оперативный дежурный сообщил, что в торговой точке на ул. Пушкина нетрезвый парень начинает дебоширить.

Приехавшим по адресу росгвардейцам администратор заведения рассказала, что злоумышленник украл спиртных напитков на 2,6 тыс. руб.

«Правонарушитель доставлен в полицейский участок. Проверка документов показала, что подозреваемым оказался 23-летний житель Пензенской области, у которого ранее возникали проблемы с законом», - сообщили в пресс-центре Росгвардии.