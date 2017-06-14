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Пенза Лайф Инфо Преступность 30-летняя жительница Пензы зарезала обидчика своего гражданского мужа

30-летняя жительница Пензы зарезала обидчика своего гражданского мужа

14.06.2017 16:43 Новости - Преступность
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13 июня 2017 года в доме по ул. Герцена в Пензе произошло убийство.

30-летняя жительница Пензы зарезала обидчика своего гражданского мужа

Согласно версии правоохранителей, во вторник вечером 30-летняя девушка и ее гражданский супруг гостили у знакомых. При распитии алкоголя между двумя братьями и сожителем девушки возникла ссора.

Агрессоры, избив собутыльника, решили уходить. Гражданская жена побитого схватила нож и ударила одного из них – 33-летнего мужчину – в спину, после чего закрыла входную дверь. В итоге раненый скончался рядом с подъездом дома.

«По факту произошедшего открыто уголовное производство. Опрашиваются очевидцы, будут проведены судебные экспертизы. Подозреваемая задержана, вскоре ее могут взять под стражу. Расследование преступления продолжается», - сообщает региональное СУ СК РФ.

 

Преступность

30-летняя жительница Пензы зарезала обидчика своего гражданского мужа

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