В Кузнецке директор магазина пытался дать взятку полицейскому

В Кузнецке начато уголовное расследование в отношении управляющего продуктовым магазином, который подозревается в попытке подкупить блюстителя порядка.

В соответствии с материалами дела, 13 июня 2017 года директор заведения передал 15 тыс. руб. сотруднику по делам несовершеннолетних ОМВД РФ, который в то время был при исполнении. За эти деньги инспектору нужно было не привлекать к административной ответственности работника магазина за продажу спиртного подростку.

«Но осуществить задуманное у подозреваемого не получилось: полицейский отказался брать взятку», - заявили в СУ СК РФ по Пензенскому региону.

Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.