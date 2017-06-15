Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Ваш Бизнес начнет приносить прибыль, нужно лишь... ЖМИ И УЗНАЙ!!! ★
Пенза Лайф Инфо Преступность В Кузнецке директор магазина пытался дать взятку полицейскому

В Кузнецке директор магазина пытался дать взятку полицейскому

15.06.2017 12:36 Новости - Преступность
Теги:

В Кузнецке начато уголовное расследование в отношении управляющего продуктовым магазином, который подозревается в попытке подкупить блюстителя порядка.

В Кузнецке директор магазина пытался дать взятку полицейскому

В соответствии с материалами дела, 13 июня 2017 года директор заведения передал 15 тыс. руб. сотруднику по делам несовершеннолетних ОМВД РФ, который в то время был при исполнении. За эти деньги инспектору нужно было не привлекать к административной ответственности работника магазина за продажу спиртного подростку.

«Но осуществить задуманное у подозреваемого не получилось: полицейский отказался брать взятку», - заявили в СУ СК РФ по Пензенскому региону.

Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельствах произошедшего.

 

Преступность

В Кузнецке директор магазина пытался дать взятку полицейскому

В Кузнецке директор магазина пытался дать взятку полицейскому
15.06.2017 12:36
В Пензенской области директора магазина подозревают в даче взятки работнику полиции.
30-летняя жительница Пензы зарезала обидчика своего гражданского мужа

30-летняя жительница Пензы зарезала обидчика своего гражданского мужа

14.06.2017 16:43
В доме на улице Герцена девушка нанесла мужчине смертельное ножевое ранение.
В Пензе бойцы Росгвардии задержали пьяного дебошира, укравшего в магазине алкоголь

В Пензе бойцы Росгвардии задержали пьяного дебошира, укравшего в магазине алкоголь

14.06.2017 14:41
В магазине на улице Пушкина росгвардейцы усмирили пьяного рецидивиста.
57-летний пензенец признался в сексуальном насилии над ребенком в Подмосковье

57-летний пензенец признался в сексуальном насилии над ребенком в Подмосковье

14.06.2017 10:27
Житель Пензенской области подозревается в изнасиловании 7-летнего мальчика.
Все криминальные новости

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 