Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Ваш Бизнес начнет приносить прибыль, нужно лишь... ЖМИ И УЗНАЙ!!! ★
Пенза Лайф Инфо Преступность 53-летний житель Пензы совершил серию краж из гаражей в Бессоновском районе

53-летний житель Пензы совершил серию краж из гаражей в Бессоновском районе

15.06.2017 17:26 Новости - Преступность
Теги:

15 июня 2017 года в пресс-центре УМВД РФ по Пензенской области заявили о раскрытии серии краж, совершенных в Бессоновском районе.

53-летний житель Пензы совершил серию краж из гаражей в Бессоновском районе (фото: 58.мвд.рф)

Предварительно установлено, что преступник обокрал 2 гаража, расположенных в с. Степановка. Его добычей стали велосипед, аккумулятор, 3 набора колес на литых дисках, электрическая дрель и угловая шлифовальная машина.

Следующее хищение злоумышленник совершил в с. Сосновка. Там из гаража вор забрал летнюю резину, 2 аккумулятора, бензиновый генератор, ключи и самовар.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний гражданин, проживающий в Пензе. Он признал свою вину, часть похищенного имущества изъята. По фактам краж люди в погонах возбудили уголовные дела.

 

Преступность

53-летний житель Пензы совершил серию краж из гаражей в Бессоновском районе

53-летний житель Пензы совершил серию краж из гаражей в Бессоновском районе
15.06.2017 17:26
Пензенец обворовывал гаражи в селах Степановка и Сосновка.
В Кузнецке директор магазина пытался дать взятку полицейскому

В Кузнецке директор магазина пытался дать взятку полицейскому

15.06.2017 12:36
В Пензенской области директора магазина подозревают в даче взятки работнику полиции.
30-летняя жительница Пензы зарезала обидчика своего гражданского мужа

30-летняя жительница Пензы зарезала обидчика своего гражданского мужа

14.06.2017 16:43
В доме на улице Герцена девушка нанесла мужчине смертельное ножевое ранение.
В Пензе бойцы Росгвардии задержали пьяного дебошира, укравшего в магазине алкоголь

В Пензе бойцы Росгвардии задержали пьяного дебошира, укравшего в магазине алкоголь

14.06.2017 14:41
В магазине на улице Пушкина росгвардейцы усмирили пьяного рецидивиста.
Все криминальные новости

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 