53-летний житель Пензы совершил серию краж из гаражей в Бессоновском районе

15 июня 2017 года в пресс-центре УМВД РФ по Пензенской области заявили о раскрытии серии краж, совершенных в Бессоновском районе.

Предварительно установлено, что преступник обокрал 2 гаража, расположенных в с. Степановка. Его добычей стали велосипед, аккумулятор, 3 набора колес на литых дисках, электрическая дрель и угловая шлифовальная машина.

Следующее хищение злоумышленник совершил в с. Сосновка. Там из гаража вор забрал летнюю резину, 2 аккумулятора, бензиновый генератор, ключи и самовар.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний гражданин, проживающий в Пензе. Он признал свою вину, часть похищенного имущества изъята. По фактам краж люди в погонах возбудили уголовные дела.