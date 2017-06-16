Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Ваш Бизнес начнет приносить прибыль, нужно лишь... ЖМИ И УЗНАЙ!!! ★
Пенза Лайф Инфо Преступность В Пензенской области мужчина избивал жену и насиловал 10-летнего сына

В Пензенской области мужчина избивал жену и насиловал 10-летнего сына

16.06.2017 13:24 Новости - Преступность
Теги:

36-летнего жителя Пензенской области признали виновным в сексуальном насилии над своим 10-летним сыном.

В Пензенской области мужчина избивал жену и насиловал 10-летнего сына

Пользуясь беспомощностью ребенка, извращенец насиловал его. Мать пострадавшего знала о происходящем, но не сообщала в полицию, т.к. муж избивал ее и угрожал убить. Все-таки гражданка рассказала об этом председателю сельсовета, а тот уже обратился к правоохранителям.

В итоге потерпевший получил реабилитационную психологическую поддержку. Его отец-педофил и мать, имеющие отрицательные характеристики и воспитывающие еще 2 детей, лишены родительских прав. Трое несовершеннолетних теперь находятся под опекой родственников.

Эксперты, которые проверяли психическое состояние извращенца, признали его вменяемым. Вердикт суда – 14 лет тюрьмы строгого режима с ограничением свободы на 2 года – пока не имеет законной силы.

 

Преступность

В Пензенской области мужчина избивал жену и насиловал 10-летнего сына

В Пензенской области мужчина избивал жену и насиловал 10-летнего сына
16.06.2017 13:24
Надругавшийся над мальчиком извращенец проведет в тюрьме 14 лет.
53-летний житель Пензы совершил серию краж из гаражей в Бессоновском районе

53-летний житель Пензы совершил серию краж из гаражей в Бессоновском районе

15.06.2017 17:26
Пензенец обворовывал гаражи в селах Степановка и Сосновка.
В Кузнецке директор магазина пытался дать взятку полицейскому

В Кузнецке директор магазина пытался дать взятку полицейскому

15.06.2017 12:36
В Пензенской области директора магазина подозревают в даче взятки работнику полиции.
30-летняя жительница Пензы зарезала обидчика своего гражданского мужа

30-летняя жительница Пензы зарезала обидчика своего гражданского мужа

14.06.2017 16:43
В доме на улице Герцена девушка нанесла мужчине смертельное ножевое ранение.
Все криминальные новости

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 