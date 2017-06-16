В Пензенской области мужчина избивал жену и насиловал 10-летнего сына

36-летнего жителя Пензенской области признали виновным в сексуальном насилии над своим 10-летним сыном.

Пользуясь беспомощностью ребенка, извращенец насиловал его. Мать пострадавшего знала о происходящем, но не сообщала в полицию, т.к. муж избивал ее и угрожал убить. Все-таки гражданка рассказала об этом председателю сельсовета, а тот уже обратился к правоохранителям.

В итоге потерпевший получил реабилитационную психологическую поддержку. Его отец-педофил и мать, имеющие отрицательные характеристики и воспитывающие еще 2 детей, лишены родительских прав. Трое несовершеннолетних теперь находятся под опекой родственников.

Эксперты, которые проверяли психическое состояние извращенца, признали его вменяемым. Вердикт суда – 14 лет тюрьмы строгого режима с ограничением свободы на 2 года – пока не имеет законной силы.