В Пензе двое рецидивистов посидели в баре на 14,8 тыс руб и отказались оплачивать счет

Ночью 15 июня 2017 года централизованная охрана получила сигнал срочного вызова в бар, расположенный на ул. Московской в Пензе.

На место инцидента дежурным офицером была направлена группа быстрого реагирования. И уже спустя 3 минуты сотрудники Росгвардии находились по адресу. Администратор учреждения пожаловалась, что двое нетрезвых нецензурно выражаются и не хотят оплачивать счет на 14,8 тыс. руб. за съеденную пищу. Кроме того, они намереваются уйти.

Росгвардейцы схватили нарушителей и привезли в департамент полиции. При проверке документов стало известно, что задержанными оказались жители Пензы и Пензенской области, у которых ранее возникали проблемы с законом.