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Пенза Лайф Инфо Преступность В Пензе двое рецидивистов посидели в баре на 14,8 тыс руб и отказались оплачивать счет

В Пензе двое рецидивистов посидели в баре на 14,8 тыс руб и отказались оплачивать счет

17.06.2017 12:14 Новости - Преступность
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Ночью 15 июня 2017 года централизованная охрана получила сигнал срочного вызова в бар, расположенный на ул. Московской в Пензе.

В Пензе двое рецидивистов посидели в баре на 14,8 тыс руб и отказались оплачивать счет (фото: 58.мвд.рф)

На место инцидента дежурным офицером была направлена группа быстрого реагирования. И уже спустя 3 минуты сотрудники Росгвардии находились по адресу. Администратор учреждения пожаловалась, что двое нетрезвых нецензурно выражаются и не хотят оплачивать счет на 14,8 тыс. руб. за съеденную пищу. Кроме того, они намереваются уйти.

Росгвардейцы схватили нарушителей и привезли в департамент полиции. При проверке документов стало известно, что задержанными оказались жители Пензы и Пензенской области, у которых ранее возникали проблемы с законом.

 

Преступность

В Пензе двое рецидивистов посидели в баре на 14,8 тыс руб и отказались оплачивать счет

В Пензе двое рецидивистов посидели в баре на 14,8 тыс руб и отказались оплачивать счет
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