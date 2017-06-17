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Пенза Лайф Инфо Преступность В Кузнецке 17-летняя девушка украла у распивавшего алкоголь мужчины 2 сотовых телефона

В Кузнецке 17-летняя девушка украла у распивавшего алкоголь мужчины 2 сотовых телефона

17.06.2017 17:47 Новости - Преступность
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17 июня 2017 года в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области заявили о раскрытии кражи мобильных телефонов.

В Кузнецке 17-летняя девушка украла у распивавшего алкоголь мужчины 2 сотовых телефона

В управлении уточнили, что в полицию с заявлением пришел 45-летний кузнечанин. Он рассказал, что после совместного употребления спиртного незнакомцы украли 2 сотовых устройства, которые были оставлены на столе во дворе дома.

Подозреваемой в совершении злодеяния оказалась 17-летняя жительница Сердобска. Блюстители порядка выяснили, что ранее ее привлекали к уголовной ответственности. Украденное изъято, задержанная признала свою вину.

«По факту кражи организована проверка, по ее результатам примут процессуальное решение», - добавили в региональном ведомстве.

 

Преступность

В Кузнецке 17-летняя девушка украла у распивавшего алкоголь мужчины 2 сотовых телефона

В Кузнецке 17-летняя девушка украла у распивавшего алкоголь мужчины 2 сотовых телефона
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