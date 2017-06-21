В Пензе женщина отдала мошенникам сотовый телефон, подумав, что он краденный

21 июня 2017 года в пресс-центре УМВД РФ рассказали о раскрытии мошенничества, совершенного в Пензе.

В управлении отметили, что 33-летняя местная жительница заявила о похищении у нее телефона обманным путем. Пострадавшая купила гаджет на рынке без документов. Вскоре ей позвонил неизвестный и сказал, что девайс краденный и его следует вернуть законной хозяйке. Затем пензячка встретилась с незнакомкой и отдала ей устройство.

После обращения в полицию были установлены причастные к злодеянию лица – это 2 жителя Бессоновского района 1987 и 1991 г.р., один из которых имеет судимость.

Мобильный аппарат изъят и отправлен на экспертизу, далее его вернут заявительнице. По факту мошенничества начато уголовное расследование.