Пенза Лайф Инфо

Новости, афиша, достопримечательности, фото

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
★ Ваш Бизнес начнет приносить прибыль, нужно лишь... ЖМИ И УЗНАЙ!!! ★
Пенза Лайф Инфо Преступность В Пензе женщина отдала мошенникам сотовый телефон, подумав, что он краденный

В Пензе женщина отдала мошенникам сотовый телефон, подумав, что он краденный

21.06.2017 16:01 Новости - Преступность
Теги:

21 июня 2017 года в пресс-центре УМВД РФ рассказали о раскрытии мошенничества, совершенного в Пензе.

В Пензе женщина отдала мошенникам сотовый телефон, подумав, что он краденный (фото: 58.мвд.рф)

В управлении отметили, что 33-летняя местная жительница заявила о похищении у нее телефона обманным путем. Пострадавшая купила гаджет на рынке без документов. Вскоре ей позвонил неизвестный и сказал, что девайс краденный и его следует вернуть законной хозяйке. Затем пензячка встретилась с незнакомкой и отдала ей устройство.

После обращения в полицию были установлены причастные к злодеянию лица – это 2 жителя Бессоновского района 1987 и 1991 г.р., один из которых имеет судимость.

Мобильный аппарат изъят и отправлен на экспертизу, далее его вернут заявительнице. По факту мошенничества начато уголовное расследование.

 

Преступность

В Пензе женщина отдала мошенникам сотовый телефон, подумав, что он краденный

В Пензе женщина отдала мошенникам сотовый телефон, подумав, что он краденный
21.06.2017 16:01
В Пензе укравшие телефон аферисты могут отправиться в колонию на срок до 5 лет.
В Кузнецке 17-летняя девушка украла у распивавшего алкоголь мужчины 2 сотовых телефона

В Кузнецке 17-летняя девушка украла у распивавшего алкоголь мужчины 2 сотовых телефона

17.06.2017 17:47
В Пензенской области правоохранители раскрыли кражу, совершенную подростком.
В Пензе двое рецидивистов посидели в баре на 14,8 тыс руб и отказались оплачивать счет

В Пензе двое рецидивистов посидели в баре на 14,8 тыс руб и отказались оплачивать счет

17.06.2017 12:14
На улице Московской двое пьяных мужчин попытались уйти из бара, не заплатив за заказанную еду.
В Пензенской области мужчина избивал жену и насиловал 10-летнего сына

В Пензенской области мужчина избивал жену и насиловал 10-летнего сына

16.06.2017 13:24
Надругавшийся над мальчиком извращенец проведет в тюрьме 14 лет.
Все криминальные новости

Лента новостей

Реклама

Облако тегов

Это полезно

Вход

Код защиты Введите символы с картинки. ИЛИ Введите цифры, которые услышите. (Щелкни картинку чтобы обновить)
Введите символы с картинки.
 * 