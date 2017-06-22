В Пензе работника ДПС, избившего мотоциклиста, привлекут к уголовной ответственности

В Пензе открыто уголовное производство по факту безосновательного использования работником ГИБДД физической силы при задержании мотоциклиста.

Происшествие случилось 12 июня 2017 года на ул. Сибирской. Инспекторы ГАИ пытались остановить мужчину, который ехал на мотоцикле без шлема и госномеров. Нарушитель продолжил движение, и полицейские поехали за ним. Заехав в тупик, водитель бросил мототранспорт и начал убегать. Правоохранители догнали его, и один из них несколько раз ударил задержанного по ногам и спине.

На мотоциклиста составлен административный протокол. Работник ДПС дал признательные показания, в отношении него применена подписка о невыезде.