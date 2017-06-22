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Пенза Лайф Инфо Преступность В Пензе работника ДПС, избившего мотоциклиста, привлекут к уголовной ответственности

В Пензе работника ДПС, избившего мотоциклиста, привлекут к уголовной ответственности

22.06.2017 12:06 Новости - Преступность
Теги:

В Пензе открыто уголовное производство по факту безосновательного использования работником ГИБДД физической силы при задержании мотоциклиста.

В Пензе избившего мотоциклиста работника ДПС привлекут к уголовной ответственности

Происшествие случилось 12 июня 2017 года на ул. Сибирской. Инспекторы ГАИ пытались остановить мужчину, который ехал на мотоцикле без шлема и госномеров. Нарушитель продолжил движение, и полицейские поехали за ним. Заехав в тупик, водитель бросил мототранспорт и начал убегать. Правоохранители догнали его, и один из них несколько раз ударил задержанного по ногам и спине.

На мотоциклиста составлен административный протокол. Работник ДПС дал признательные показания, в отношении него применена подписка о невыезде.

 

Преступность

В Пензе работника ДПС, избившего мотоциклиста, привлекут к уголовной ответственности

В Пензе работника ДПС, избившего мотоциклиста, привлекут к уголовной ответственности
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